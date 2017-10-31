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​مصدر: عثرنا على النقيب الحايس بالقرب من موقع اشتباكات "الكيلو 135"

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مصراوي Masrawy

​مصدر: عثرنا على النقيب الحايس بالقرب من موقع اشتباكات "الكيلو 135"

05:52 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

النقيب محمد الحايس

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول، موقع البؤرة التي قصفتها القوات الجوية، اليوم الثلاثاء، وداهمتها مأمورية من رجال العمليات الخاصة والبحث الجنائي بوزارة الداخلية، في عملية الثأر لشهداء الواحات، وتحرير النقيب محمد الحايس.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي: أن مكان العثور على "الحايس" ليس ببعيد عن موقع حادث الكيلو 135 الذي وقع قبل 11 يومًا، وأسفر عن استشهاد 16 ضابطا ومجندا، إضافة للدليل.

وأشار المصدر إلى أنه عقب استهداف مقاتلات القوات الجوية للعناصر الإرهابية، وتدمير 3 عربات دفع رباعي، تم إنزال قوات برية بالتنسيق مع رجال العمليات الخاصة بعيدًا عن موقع العملية، وتمكنت من تحرير النقيب محمد الحايس.

وهاجمت القوات الجوية منطقة اختباء العناصر الإرهابية التي استهدفت قوات الشرطة على طريق الواحات، بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، ودمرت 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، وقضت على عدد كبير من العناصر الإرهابية، حسب بيان المتحدث العسكري.

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مصراوي Masrawy

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