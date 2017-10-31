غواصات روسية تقصف مواقع داعش في سوريا بصواريخ مجنحة

موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن غواصة من طراز "فيليكي نوفجورد" وجهت من تحت الماء في البحر الأبيض المتوسط، رشقة من صواريخ كاليبر المجنحة ضد قوات تنظيم داعش في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وأكدت الوازرة في بيانها، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية: "نتيجة الضربات بثلاث صواريخ كاليبر تم تدمير نقطة مراقبة، ونقطة تحصين مع مجموعة من المسلحين والعربات المدرعة، فضلا عن ترسانة كبيرة من الأسلحة والذخيرة للإرهابيين من داعش بالقرب من مدينة البوكمال".

وتشن روسيا منذ سبتمبر 2015 حملة عسكرية في سوريا لدعم الحكومة السورية، قالت انها تستهدف "جماعات متطرفة" منها داعش, فيما يشكك عدد من أمريكا ودول غربية وإقليمية بجدية موسكو في استهداف التنظيمات الإرهابية واتهامها بالتركيز على ضرب مواقع ما وصفتها بـ"المعارضة المعتدلة" والمدن السورية.