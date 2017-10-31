7نصائح للحصول علي بشرة شبابية في الشتاء
7نصائح للحصول علي بشرة شبابية في الشتاء
05:45 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
7نصائح للحصول علي بشرة شبابية في الشتاء
كتب - بسمة مشالي:
مع اقتراب فصل الشتاء تحدث بعض المشاكل للبشرة مثل الجفاف وظهور التشققات، ولهذا يجب على الفتيات إتباع خطوات العناية بالبشرة الخاصة بهن.
وأوضحت الدكتورة رشا جاد، أخصائية الجلدية والليزر لـ"مصراوي" 7 خطوات للحصول علي بشرة شبابية في الشتاء ومنها:
1- أهمية الحرص علي ساعات النوم السليمة.
2- تناول طعام صحي يحتوي علي فواكه وخضروات غنية بالحديد.
3- استخدام "واقي الشمس" يحتوي على حماية أكثر من 50%.
4-تجنب الشمس بقدر المٌستطاع.
5- تقليل مستحضرات التجميل.
6-الحرص على عمل جلسات التقشير للبشرة من فترة لأخري.
7- تجنب تمامًا إزالة الشعر بـ"الواكس".
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