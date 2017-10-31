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7نصائح للحصول علي بشرة شبابية في الشتاء

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مصراوي Masrawy

7نصائح للحصول علي بشرة شبابية في الشتاء

05:45 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

7نصائح للحصول علي بشرة شبابية في الشتاء

7نصائح للحصول علي بشرة شبابية في الشتاء

كتب - بسمة مشالي:

مع اقتراب فصل الشتاء تحدث بعض المشاكل للبشرة مثل الجفاف وظهور التشققات، ولهذا يجب على الفتيات إتباع خطوات العناية بالبشرة الخاصة بهن.

وأوضحت الدكتورة رشا جاد، أخصائية الجلدية والليزر لـ"مصراوي" 7 خطوات للحصول علي بشرة شبابية في الشتاء ومنها:

1- أهمية الحرص علي ساعات النوم السليمة.

2- تناول طعام صحي يحتوي علي فواكه وخضروات غنية بالحديد.

3- استخدام "واقي الشمس" يحتوي على حماية أكثر من 50%.

4-تجنب الشمس بقدر المٌستطاع.

5- تقليل مستحضرات التجميل.

6-الحرص على عمل جلسات التقشير للبشرة من فترة لأخري.

7- تجنب تمامًا إزالة الشعر بـ"الواكس".

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مصراوي Masrawy

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