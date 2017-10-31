أسرة «الحايس»: لا نعلم مكانه حتى الآن

التحرير

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قال أحد أفراد أسرة النقيب محمد الحايس، إن اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، أبلغهم هاتفيًا بتحرير نجلهم المختفي منذ حادث الواحات الإرهابي، مشيرًا إلى أنه من المحتمل توجهه إلى مستشفى الشرطة أو مستشفى الدفاع الجوي، أو أن يتم عقد مؤتمر صحفي بحضوره إن كانت حالته الصحية تسمح، حسب ما أخبرهم به وزير الداخلية.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"التحرير"، أنهم حتى كتابة هذه السطور لم يتم إبلاغهم بأية معلومات أخرى.

وكان مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، قد أكد أنه تم تحرير النقيب محمد الحايس، المختطف في حادث الواحات الإرهابي، فى عملية أمنية صباح اليوم الثلاثاء، وأنه مصاب بطلق ناري في القدم.

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وكشف المصدر عن أن عملية تحرير "الحايس" تمت على الحدود المصرية الليبية.

كانت قوات الأمن قد استهدفت منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، وأسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعى محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.

وكانت اشتباكات قد نشبت بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، أسفرت عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 آخرين، فيما قُتل وأصيب 15 من العناصر الإرهابية، بطريق الواحات.

وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق فور وقوع الحادث، نيابة أمن الدولة العليا ببدء تحقيقات فورية في الحادث الإرهابي الذي وقع "الجمعة" الماضية. وتواصلت ردود الفعل المحلية والدولية، حول الحادث، فيما شُيعت جنازات الشهداء في مناطق متفرقة بمحافظات الجمهورية.