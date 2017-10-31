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مجمع البحوث يوافق على قانون تجريم «زواج القاصرات»

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مجمع البحوث يوافق على قانون تجريم «زواج القاصرات» مجمع البحوث يوافق على قانون تجريم «زواج القاصرات»

التحرير

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قال الدكتور محى الدين عفيفى، رئيس مجمع البحوث، أن المجمع وافق على مقترح بقانون لتجريم زواج القاصرات مقدم للمجمع من قبل وزارتي العدل والصحة .

وأضاف رئيس مجمع البحوث لـ«التحرير»، أن الشرع الحنيف لم يحدد سن للزواج بل وضع شروط له وأن من أولى تلك الضوابط أن تكون الزوجة قادرة على تحمل أعباء الزواج، الأمر الذى لا يتوافر مع زواج القاصرات الآن.

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وأضاف عفيفي، أن زواج القاصرات يعد سبب رئيسى فى ارتفاع نسبة الطلاق فى الأونة الأخيرة، ويتسبب فى كثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ويضر مستقبل الأسرة المصرية.

 ودعا الرئيس عبد الفتاح السيىسى، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر التعداد السكانى، خلال الأسابيع الماضية،  إلى ضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، مبديا تعجبه من عدد المتزوجات فى سن الـ12، قائلا خلال كلمته باحتفالية التعداد السكانى "فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن 12 عاما ليس بسيطا.. إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا، بنت عندها 12 عاما نحملها مسئولية زواج وبيت.. انتبهوا لأولادكم وبناتكم، لأن ذلك يؤلمنى ويؤلم أى إنسان عنده ضمير حقيقى واهتمام حقيقى بأبنائه وبناته". وطالب الرئيس البرلمان والمؤسسات بضرورة العمل على سن تشريعات تجرم الزواج المبكر للحد من نسبة زواج القاصرات.

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التحرير

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