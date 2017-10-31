العبادي يكلف جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي باقتحام قضاء القائم

الرمادي(العراق) - (د ب أ):

أفاد قائد عسكري عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي كلف جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي باقتحام قضاء القائم ،والسيطرة على الشريط الحدودي مع سورية، فيما نجحت القوات العراقية بتحرير ناحية العبيدي (430 كيلومترا غرب بغداد).

وقال العميد الركن صادق الدليمي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "القائد العام للقوات المسلحة كلف جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، بمهمة اقتحام مدينة القائم (500 كيلومترا غرب بغداد)، فضلا عن السيطرة على الشريط الحدودي مع سورية".

وأضاف الدليمي بأن" جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي توجها إلى مدينة القائم، بغية الشروع باقتحامها وطرد التنظيم الإرهابي الذي يبسط سيطرته على المدينة منذ منتصف عام 2014".

كان مصدر عسكري أبلغ الـ(د.ب.أ) أن الجيش العراقي والحشد الشعبي والعشائري، تمكنوا اليوم من تحرير ناحية العبيدي عقب السيطرة مركز الناحية، ورفع العلم العراقي فيها، علاوة على السيطرة على جميع مناطق الناحية ذاتها، موضحا انهم تمكنوا من قتل 22 إرهابيا من داعش، علاوة على تدمير 5 مركبات مفخخة حاولت اعتراض تقدم الجيش بالوصول إلى مركز الناحية".

وأشار إلى أن الجيش العراقي يخوض معارك متفرقة في بعض الجيوب مع عناصر تنظيم داعش، الذين يعترضون تقدم الجيش العراقي، وأن القوات العسكرية تقوم بمعالجة تلك الجيوب وانهاءها بالناحية.