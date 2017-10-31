"البطل رجع"..أهالي أكتوبر يحتفلون بعودة النقيب الحايس

كتب - محمد شعبان:

"تحرير النقيب محمد الحايس".. ثوان معدودة انطلقت بعدها أصوات الزغاريد والأفراح بين قاطني مدينة السادس من أكتوبر، وحدائق الأهرام، اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر أمنية مسؤولة، لمصراوي اليوم الثلاثاء، إنه تم تحرير النقيب محمد الحايس، معاون مباحث قسم ثان أكتوبر، الذي فقد جراء حادث الكيلو 135 الإرهابي بطريق الواحات منذ 11 يومًا.

وهاجمت القوات الجوية منطقة اختباء العناصر الإرهابية التي استهدفت قوات الشرطة على طريق الواحات، بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، ودمرت 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، وقضت على عدد كبير من العناصر الإرهابية، حسب بيان المتحدث العسكري.

وتنافس مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من سكان مدينة السادس من أكتوبر في نشر صورة "الحايس" والإشادة بجهوده طوال فترة عمله بالقسم.

وعلقت إحدى الصفحات المختصة بأخبار المدينة "عودة عدو تجار المخدرات في أكتوبر.. الحايس رجع"، راح يروي مواقف النقيب محمد الحايس الجيدة.

وفي منطقة حدائق الأهرام حيث مقر إقامة "الحايس"، انطلقت أصوات الزغاريد في كافة أرجاء المدينة، وسط مطالبات بتنظيم حفل استقبال ضخم للضابط الشاب فور وصوله "عاوزين نكون في استقباله ونفرح معاه وعائلته".

ومع انتشار خبر عودة معاون مباحث قسم ثان أكتوبر، نشرت الصفحات المهتمة بأخبار هضبة الأهرام صورته معلقة "البطل رجع".

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