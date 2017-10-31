رئيس الوزراء البلجيكي يتعهد بحصول بوجديمون على معاملة عادلة

بروكسل - (د ب أ):

تعهد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل لرئيس حكومة كتالونيا المعزول والمتهم بالتمرد من حكومة مدريد كارليس بوجديمون، بالحصول على معاملة عادلة.

وكتب ميشيل اليوم الثلاثاء على تويتر واعدا بأن يكون" للسيد بوجديمون نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات مثل كل المواطنين الأوروبيين، بلا زيادة أو نقصان".

يذكر أن السلطات الإسبانية رفعت دعوى ضد بوجديمون بتهمة التمرد.

وشدد بوجديمون في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل على أنه غير عازم على اللجوء إلى بلجيكا.

ووضعت الحكومة المركزية الإسبانية إقليم كتالونيا تحت إدارتها المباشرة بسبب إعلان الإقليم الانفصال، كما أعلنت مدريد عن إجراء انتخابات جديدة في كانون أول/ديسمبر المقبل.