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استكمال إجراءات قرعة تخصيص 1150 منزلاً ريفيًا في الفيوم (صور)

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مصراوي Masrawy

استكمال إجراءات قرعة تخصيص 1150 منزلاً ريفيًا في الفيوم (صور)

05:20 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

استكمال إجراءات قرعة تخصيص 1150 منزلاً ريفيًا في الفيوم (صور)

استكمال إجراءات قرعة تخصيص 1150 منزلاً ريفيًا في ا

الفيوم - حسين فتحي:

شهد اللواء ممتاز فهمي سكرتير عام محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، فعاليات استكمال إجراءات القرعة العلنية لتخصيص 1150 منزلاً ريفيًا لحاجزي الوحدات السكنية في قريتي حنا حبيب والريان، التابعتين لمركز يوسف الصديق..

أقيمت فعاليات القرعة في القاعة الرئيسية بجمعية الشبان المسلمين في مدينة الفيوم، وقال خلالها سكرتير عام المحافظة إنها تهدف إلى تعريف الحاجزين بأرقام وحداتهم.

ويأتي مشروع البيت الريفي يأتي بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ممثلة في محافظة الفيوم ووزارة الإسكان. ​

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