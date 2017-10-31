ماكرون يدعو للحوار مع روسيا وتركيا في مجلس أوروبا

باريس/ستراسبورج - (د ب أ):

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحوار مع روسيا وتركيا داخل مجلس أوروبا، قائلا في كلمته أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء في ستراسبورج: "علينا أن نتحدث مع الجميع".

أضاف ماكرون: "إن مصير روسيا وتركيا لن يتحدد على أساس إدارة ظهرهما لأوروبا".

وتضع كل من روسيا وتركيا، العضوان في المجلس الأوروبي الذي أقر الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، المجلس أمام تحديات في الوقت الحالي.

ولم تدفع روسيا عام 2017 سوى جزء من المساهمة المالية المستحقة عليها تجاه المجلس وذلك على سبيل الاحتجاج ضد حرمانها من حق تصويت نوابها داخل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية لأراضيها.

وهناك العديد من الشكاوى ضد تركيا على خلفية الاعتقالات الجماعية والتسريح الجماعي لمعارضين من عملهم في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو من العام الماضي.

كما أن تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام لا يتوافق مع المبادئ الأساسية لمجلس أوروبا.