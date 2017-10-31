أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " في الفترة الاخيرة في السينما كان في موجة من الافلام البسيطة " -
جدل بـ«اقتصادية النواب» بسبب الفوائد في الفاتورة بـ«حماية المستهلك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"صحة الوادي الجديد" تبدأ تحديد نسب الإعاقة لمنتفعي معاش "تكافل وكرامة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"صحة الوادي الجديد" تبدأ تحديد نسب الإعاقة لمنتفعي معاش "تكافل وكرامة"

04:51 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الدكتور صلاح مرزوق وكيل مديرية الصحة بالوادي الجد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

زارت لجنة طبية من وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، محافظة الوادي الجديد، لتحديد نسب الإعاقة للمنتفعين بمشروع "تكافل وكرامة".

وأضاف وكيل صحة الوادي الجديد، الدكتور صلاح مرزوق لـ"مصراوي"، أن اللجنة تولت توقيع الكشف الطبي على منتفعي مشروع "تكافل وكرامة" من الحالات ذوي الإعاقة لتحديد نسب الإعاقة في كل حالة وأعدت تقريرًا طبيًا رسميًا لها.

وأضاف صلاح، أن الكشف الطبي سيشمل جميع منتفعي مشروع "تكافل وكرامة" والحالات الفقيرة والأولى بالرعاية بمقر "القومسيون الطبي" بمدينة الخارجة، على أن تقدم كل حالة تقرير طبي لها يوضح نوع الإعاقة ونسبتها.

كما لفت وكيل صحة الوادي الجديد، إلى أن اللجنة بدأت خلال عملها اليوم تدريب لجنة "القومسيون الطبي" بالمحافظة لتحديد المستفيدين من ذوي الإعاقة، وإعداد تقرير مفصل عن كل حالة، لصرف إعانات مادية لهم وأجهزة تعويضية بالمجان بدلًا من الاعتماد على لجنة من وزارة الصحة.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، مساء السبت الماضي، عن الإعداد لصرف أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة من الحالات الفقيرة ضمن مشروع "تكافل وكرامة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تطوير محطتي مياه شرب بقريتين بواحة بلاط في الوادي الجديد

    أخبار

  • الأحد.. تسليم إخطارات التعيين للناجحين بمسابقة الـ 300 معلم بالوادي

    أخبار

  • "صحة الفيوم": عجز كبير في أعداد الأطباء

    أخبار

  • بدء مشروع التطوير الحضري في الخارجة بالوادي الجديد

    أخبار

إعلان

7fe2703869.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب

شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب

الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه

الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات"

مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات"