"صحة الوادي الجديد" تبدأ تحديد نسب الإعاقة لمنتفعي معاش "تكافل وكرامة"

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

زارت لجنة طبية من وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، محافظة الوادي الجديد، لتحديد نسب الإعاقة للمنتفعين بمشروع "تكافل وكرامة".

وأضاف وكيل صحة الوادي الجديد، الدكتور صلاح مرزوق لـ"مصراوي"، أن اللجنة تولت توقيع الكشف الطبي على منتفعي مشروع "تكافل وكرامة" من الحالات ذوي الإعاقة لتحديد نسب الإعاقة في كل حالة وأعدت تقريرًا طبيًا رسميًا لها.

وأضاف صلاح، أن الكشف الطبي سيشمل جميع منتفعي مشروع "تكافل وكرامة" والحالات الفقيرة والأولى بالرعاية بمقر "القومسيون الطبي" بمدينة الخارجة، على أن تقدم كل حالة تقرير طبي لها يوضح نوع الإعاقة ونسبتها.

كما لفت وكيل صحة الوادي الجديد، إلى أن اللجنة بدأت خلال عملها اليوم تدريب لجنة "القومسيون الطبي" بالمحافظة لتحديد المستفيدين من ذوي الإعاقة، وإعداد تقرير مفصل عن كل حالة، لصرف إعانات مادية لهم وأجهزة تعويضية بالمجان بدلًا من الاعتماد على لجنة من وزارة الصحة.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، مساء السبت الماضي، عن الإعداد لصرف أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة من الحالات الفقيرة ضمن مشروع "تكافل وكرامة".