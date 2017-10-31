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مكبرات مساجد "كفر النعمان" تعلن عودة ابنها النقيب محمد الحايس

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مصراوي Masrawy

مكبرات مساجد "كفر النعمان" تعلن عودة ابنها النقيب محمد الحايس

04:51 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

النقيب محمد الحايس

الدقهلية - رامي القناوي:

تعالت أصوات مكبرات الصوت بمساجد قرية كفر النعمان، بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، فور نبأ عودة النقيب محمد علاء الدين الحايس ابن القرية، وتعالت الزغاريد من السيدات، وسط فرحة عارمة بين الأهالي، فيما خرج البعض أمام منزل عائلة الضابط فرحًا بعودته.

وكان النقيب الحايس، اختفى عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة أثناء مهاجمة بؤرة إرهابية بطريق الواحات، الجمعة قبل الماضية، وأسفر عن استشهاد 16 شرطيًا.

وكشف محمود أبو السعود، أحد أقارب النقيب، أن والد الحايس تلقى اتصالاً من أحد قيادات وزارة الداخلية يهنئه بعودة نجله، ومن ثم علمت والدة الحايس، والتي أبلغت أهالي القرية بتحرير ابنها .

كانت القوات المسلحة، أعلنت اليوم الثلاثاء في بيان رسمي، القضاء على عدد من العناصر الإرهابية التي قامت باستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات.

وقالت القوات المسلحة، إن القوات الجوية هاجمت منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، وأسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.

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