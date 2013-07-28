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الأهلي يحتوي أحمد خيري بقيده محليا

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الأهلي يحتوي أحمد خيري بقيده محليا الأهلي يحتوي أحمد خيري بقيده محليا

قرر الجهاز الفني للأهلي قيد الوافد الجديد أحمد خيري لاعب وسط الإسماعيلي السابق في قائمة الفريق المحلية يوم غد الأثنين.

وقال سيد عبد الحفيظ للصحفيين يوم الأحد: "قررنا الإبقاء على خيري وإرسال الأوراق اللازمة لقيده محليا في اتحاد الكرة غدا".

وكان خيري قد رفض فكرة إعارته ستة أشهر في أحد الأندية العربية، بسبب عدم استفادة الأهلي منه في دوري أبطال إفريقيا لقيده المسبق مع الدراويش في كأس الكونفدرالية.

الأهلي نجح في ضم صبري رحيل ظهير أيسر الزمالك وقرر إعارته للخليج، بينما رفض خيري مؤكدا على رغبته في التواجد مع الأحمر هذا الموسم.

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