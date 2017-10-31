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مدرس يحرر محضرا ضد ولي أمر بالشرقية.. "شتمته أمام التلاميذ"

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مصراوي Masrawy

مدرس يحرر محضرا ضد ولي أمر بالشرقية.. "شتمته أمام التلاميذ"

04:44 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

حرر مُدرس بمدرسة "مشتول القاضي" الابتدائية، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، محضرًا يتهم فيه ولية أمر أحد تلاميذه بالتعدي عليه بالسباب والألفاظ غير اللائقة أمام تلاميذه بالمدرسة.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "محمد. ف. ع" مُدرس حاسب آلي بمدرسة "مشتول القاضي" الابتدائية، بدائرة مركز الزقازيق، يتهم فيه "نعيمة. أ. م" إدارية بمدرسة "مشتول القاضي" الابتدائي، بسبه أمام تلاميذه في المدرسة.

وأوضح مُقدم البلاغ، أن المشكو في حقها ولي أمر أحد تلاميذه بالفصل، مشيرًا إلى أنها تركت محل عملها ودخلت عليه الفصل بدون إذن، وعندما عاتبها على ذلك تعدت عليه بالسباب وووجهت له ألفاظ بذئية، وحاولت افتعال مشكله معه بدون سبب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12853 إداري الزقازيق لسنة 2017.

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