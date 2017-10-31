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ضبط 20 قضية تموينية في حملة بأسوان

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ضبط 20 قضية تموينية في حملة بأسوان ضبط 20 قضية تموينية في حملة بأسوان

مصراوي Masrawy

ضبط 20 قضية تموينية في حملة بأسوان

04:43 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

ضبط 20 قضية تموينية في حملة بأسوان

أرشيفية

أسوان - إيهاب عمران:

شنت مباحث بمحافظة أسوان، حملة على عدد من المنافذ التجارية في إطار جهود مديرية أمن أسوان، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومدى التزام التجار بالتسعيرة المتداولة بالأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 قضية تموينية، حيث تم ضبط سلع مجهولة المصدر في سوبر ماركت بحي العقاد، وتم مصادرة 16 كيلو كبدة، و30 كيلو لانشون، و315 عبوة لسلع منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محاضر لمخابز لتوقفها عن الإنتاج، وتحررت 7 محاضر لعدد من المطاعم لعدم التزامهم بإصدار شهادة صحية.

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