ضبط 20 قضية تموينية في حملة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

شنت مباحث التموين بمحافظة أسوان، حملة على عدد من المنافذ التجارية في إطار جهود مديرية أمن أسوان، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومدى التزام التجار بالتسعيرة المتداولة بالأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 قضية تموينية، حيث تم ضبط سلع مجهولة المصدر في سوبر ماركت بحي العقاد، وتم مصادرة 16 كيلو كبدة، و30 كيلو لانشون، و315 عبوة لسلع منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محاضر لمخابز لتوقفها عن الإنتاج، وتحررت 7 محاضر لعدد من المطاعم لعدم التزامهم بإصدار شهادة صحية.