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هدى زكريا: الانتهاء من إعداد قانون حرية تداول المعلومات الأسبوع المقبل

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هدى زكريا: الانتهاء من إعداد قانون حرية تداول المعلومات الأسبوع المقبل هدى زكريا: الانتهاء من إعداد قانون حرية تداول المعلومات الأسبوع المقبل

التحرير

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قالت هدى زكريا،رئيس اللجنة المكلفة بوضع مشروع قانون حرية تداول المعلومات بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام وأستاذ علم الاجتماع السياسي، أن المجلس بدأ جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة مشروع القانون نهاية الاسبوع المقبل، قبل طرحه على مجلس النواب لمناقشته واقراره.

وأضافت زكريا فى تصريحات لـ"التحرير"، أن بعض القنوات الفضائية المعادية التى تستهدف الدولة ناقشت مشروع القانون بشكل سلبي، للحد الذى وصل ببعض لأشخاص أن أطلقوا عليه مسمى"قانون حماية المعلومات"بدلاً من مشروع قانون "حرية تداول المعلومات"،لافتة إلى أن البعض يحاول استهداف القانون وافساده، قائلة"عاوزين يوقفوا المراكب السائرة".

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وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعلن عقد جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات قبل إرساله لمجلس النواب تمهيداً لمناقشته.

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التحرير

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