وزير الدفاع يشهد تخريج الدفعة 155 من معهد ضباط الصف المتطوعين

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شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 155 من معهد ضباط الصف المتطوعين (دفعة الشهيد رقيب مصطفي عبد الظاهر دياب).

بدأت مراسم الاحتفال بعرض متحرك لتطوير المنظومة التعليمية والتأهيل العلمي والعسكري بمعهد ضباط الصف المعلمين، وقدم الطلبة عرضا للمهارات البدنية والاشتباك وفنون القتال المتلاحم تضمن عدد من تمارين الإعداد البدني التي تؤدي بشكل يومي داخل المعهد.

واستعرض الطلبة مهاراتهم في فنون الاشتباك والدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم وعبور الموانع المختلفة، ومهارات الكاراتية والكونغ فو أظهر مدى ما يتمتع به الطلبة من قوة بدنية ومهارة عالية، تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف، فيما جسد الطلبة لوحة "حق الشهيد" عرفانا للدور والتضحيات التي قدمها شهداء الوطن للحفاظ على أمنه واستقراره.

وقدمت مجموعات من الطلبة وخريجو معهد ضباط الصف عرضا عسكريا يتقدمهم حملة الأعلام، وأعلن كبير معلمي المعهد عن النتيجة النهائية لامتحانات التخرج.

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وأعلن رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة عن قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، وقلد الفريق أول صدقي صبحي، أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة، تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم خلال مدة دراستهم بالمعهد، وردد الخريجون يمين الولاء.

وفي نهاية الاحتفال نقل القائد العام تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لخريجي الدفعة الجديدة وأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالمعهد.

وأكد الفريق أول صدقي صبحي أن ضباط الصف والصناع العسكريين، أحد السواعد القوية التي تعتمد عليها القوات المسلحة لبناء قوات عصرية حديثة قادرة على الوفاء بواجباتها، مطالبا الخريجين الجدد بالحفاظ على المبادئ والقيم والتقاليد الراسخة للعسكرية المصرية ومواصلة العلم والإطلاع والمعرفة.

حضر مراسم الاحتفال وزيرا الداخلية والشباب، قادة الأفرع الرئيسية، كبار قادة القوات المسلحة، محافظا الإسماعيلية والشرقية، عدد من طلبة الجامعات المصرية، وأسر الخريجين.