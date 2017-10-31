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الدولار يستقر بالبنوك.. و«التجاري الدولي» يسجل أقل سعر "إنفوجراف"

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الدولار يستقر بالبنوك.. و«التجاري الدولي» يسجل أقل سعر "إنفوجراف" الدولار يستقر بالبنوك.. و«التجاري الدولي» يسجل أقل سعر "إنفوجراف"

التحرير

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شهدت الدولار استقرار ملحوظ فى البنوك اليوم مسجلا فى البنك المركزى 17.6 للشراء، و17.7 للبيع مقابل الجنيه المصري، وجاءت باقى البنوك على النحو المبين بالجدول التالى:

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وسجل الدولار أعلى سعر ببنك التعمير والإسكان المصرى، فيما سجل أقل سعر بالبنك التجاري الدولى وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية كما يظهر بالرسم التالى:

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أما باقى العملات الأجنبية فقد تحرك اليورو اليوم نحو الارتفاع مسجلا 20.47 للشراء و 20.59 للبيع.

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واحتل الجنيه الاسترلينى أعلى سعر مقارنة بالجنيه المصري بين العملات الأجنبية فيما احتل الدينار الكويتى أعلى سعر مقارنة بالعملات العربية اليوم.

 

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التحرير

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