الدولار يستقر بالبنوك.. و«التجاري الدولي» يسجل أقل سعر "إنفوجراف"

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شهدت أسعار الدولار استقرار ملحوظ فى البنوك اليوم مسجلا فى البنك المركزى 17.6 للشراء، و17.7 للبيع مقابل الجنيه المصري، وجاءت باقى البنوك على النحو المبين بالجدول التالى:

وسجل الدولار أعلى سعر ببنك التعمير والإسكان المصرى، فيما سجل أقل سعر بالبنك التجاري الدولى وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية كما يظهر بالرسم التالى:

أما باقى العملات الأجنبية فقد تحرك اليورو اليوم نحو الارتفاع مسجلا 20.47 للشراء و 20.59 للبيع.

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