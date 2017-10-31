مصر واليونان تنفذان التدريب البحري الجوي المشترك «ميدوزا 5»

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وصلت عناصر من القوات البحرية والجوية، اليوم الثلاثاء، إلى اليونان للمشاركة في فعاليات التدريب المصري اليوناني المشترك "ميدوزا 5"، والذي تجرى فعالياته لعدة أيام، في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

يشارك بالتدريب حاملة مروحيات طراز ميسترال "سجم أنور السادات"، الفرقاطة طراز فريم "سجم تحيا مصر"، الغواصة 41، وعدد من القطع البحرية اليونانية، بالإضافة إلى تشكيل من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من طراز إف 16.

ويتضمن التدريب، العديد من الأنشطة والفعاليات تشمل تخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة، وتنفيذ تشكيلات إبحار مشتركة نهارا وليلا، وتنفيذ عمليات الاعتراض البحرى وحق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ إجراءات البحث والإنقاذ وتبادل البلاغات بين الوحدات والقطع البحرية، وتدريب أطقم الوحدات البحرية على تنفيذ التمارين المختلفة بالبحر.

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ومن المقرر أن يشارك عناصر القوات الجوية لتنفيذ عدة مهام تدريبية بالتعاون مع سلاح الجو اليوناني، تشمل أعمال التخطيط والقيادة والسيطرة وتنفيذ العمليات الهجومية والدفاعية المشتركة، وفقا لأرقى التكتيكات الجوية.

يأتي التدريب في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات المتنامية بمنطقة البحر المتوسط.