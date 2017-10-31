"قمر صناعي وغطاء جوي".. تفاصيل تحرير النقيب محمد الحايس

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل تحرير النقيب محمد الحايس، معاون مباحث قسم ثان أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر -الذي رفض نشر اسمه- إنه منذ صباح اليوم التالي لحادث الواحات الإرهابي الذي استشهد على إثره 16 شرطيا والدليل، تقوم القوات الجوية بتمشيط منطقة العمليات على مدار الساعة، مما صعب مهمة الإرهابيين في الهروب إلى الأراضي الليبية عبر الدروب الصحراوية.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن قطاع الأمن الوطني بذل مجهودا وصفه بالخارق على مدار الـ24 ساعة؛ لرصد تحركات تلك العناصر، وأماكن اختبائها، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بالأقمار الصناعية وأجهزة اتصال حديثة لتتبعهم.

وأكد المصدر، أن مأمورية من رجال العمليات الخاصة والبحث الجنائي بالتنسيق بين مديريتي أمن الجيزة والفيوم مدعومة بغطاء جوي من مقاتلات القوات الجوية، انطلقت صباح اليوم قاصدة بؤرة رصدتها الأقمار الصناعية، وأكدت المعلومات اختباء تلك العناصر فيها.

وهاجمت القوات الجوية منطقة اختباء العناصر الإرهابية التي استهدفت قوات الشرطة على طريق الواحات، بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، ودمرت 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، وقضت على عدد كبير من العناصر الإرهابية، حسب بيان المتحدث العسكري.

ولفت المصدر إلى أن القوات المشاركة في المأمورية نجحت في تحرير النقيب محمد الحايس، مؤكدًا إصابته بطلق ناري بالقدم "الإصابة دي قديمة من يوم الحادث".

وشدد المصدر على أنه تم نقل النقيب محمد الحايس إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم.

وعن عدد العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها، أكد المصدر أن العدد يتجاوز الـ20، لافتا إلى أن أعمال تمشيط موسعة تقوم بها القوات بحثًا عن أية عناصر أخرى، مختتمًا حديثه بالإشارة إلى أن مكان العثور على "الحايس" ليس ببعيد عن موقع حادث الكيلو 135 الذي وقع قبل 11 يوما.

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