ننشر أول كلمات للنقيب محمد الحايس

كتب- فتحي سليمان:

قال النقيب محمد الحايس، في اتصال هاتفي أجراه، منذ قليل، مع والده قائلاً: "أنا كويس الحمد لله وزي الفل اطمنوا".

كانت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، قالت إن الأجهزة الأمنية نجحت في إعادة النقيب محمد الحايس معاون أول أكتوبر، الذي فقد جراء حادث الواحات الإرهابي، والذي أسفر عن استشهاد 16 شرطيًا.

وقال محمد نجل خال النقيب محمد الحايس، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إنهم سمعوا صوته في الهاتف منذ قليل، واطمئنوا على حالته الصحية.

كانت القوات المسلحة، أعلنت اليوم الثلاثاء في بيان رسمي، القضاء على عدد من العناصر الإرهابية التي قامت باستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات.

وقالت القوات المسلحة، إن القوات الجوية هاجمت منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، وأسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.

وكانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت الجمعة قبل الماضي، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وأسفرت عن استشهاد 16شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا-(حسب بيان الداخلية).

وأجرى وزير الداخلية حركة نقل شملت عدد من القيادات الأمنية، تحريك اللواء محمود شعراوي رئيس جهاز الأمن الوطني من منصبه، واللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم المصري، رئيس جهاز الأمن الوطني بالجيزة، واللواء مجدي أبو الخير، مدير إدارة العمليات الخاصة بإدارة الأمن المركزي.

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