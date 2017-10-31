بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والهيئة الوطنية للإعلام

كتب - محمد قاسم:

وقع كل من الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ممثلة في مركز التعليم الإلكتروني المدمج والهيئة.

وشهد مراسم التوقيع وفد رفيع المستوى، من أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام، وجامعة عين شمس.

وأكد الدكتورعبدالوهاب عزت، أن البروتوكول يعد نموذجًا للعمل المؤسسي بين كافة مؤسسات المجتمع على اختلافها، كما أنه دليل على انتقال الخبرات وتواصل الأجيال.

وأضاف عزت، أن الاستفادة بين الجانبين متبادلة، خاصة أن ممارسي العمل الإعلامي لديهم من الخبرات الفنية ما يمكنهم من تعزيز الممارسة المهنية بالتدريب الأكاديمي مما يجعل المنتج الإعلامي على مستوى راق من الإبداع و يحولهم من مؤدين إلى مفكرين ومبدعين.

فيما أشار حسين زين، إلى أهمية تدريب ممارسي العمل الإعلامي من خلال الاستعانة بخبرات أكاديمية متخصصة بما يحقق التكامل بين الشق الأكاديمي والمهني.

واستعرضت الدكتورة حنان السعيد، الخطوات التي تم اتخاذها لدخول هذا البروتوكول حيز التطبيق من خلال التنسيق مع السادة عمداء كليات الآداب والبنات والتربية النوعية وهي الكليات التي بها أقسام وشعب متخصصة في دراسة الإعلام.

كما تناول الدكتور خالد فتح الله، دور معهد الإذاعة والتليفزيون في التدريب من خلال ما يملكه من برامج تدريبية متخصصة و أحدث التقنيات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون يشمل مجالات "الإضاءة والتصوير والمونتاج والديكور والاكسسوار والأستديو الافتراضي".