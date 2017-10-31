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مصر واليونان تنفذان التدريب البحري الجوي المشترك "ميدوزا 5"

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مصراوي Masrawy

واليونان تنفذان التدريب البحري الجوي المشترك "ميدوزا 5"

04:38 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

التدريب البحري الجوي المشترك

كتب- مصطفى المنشاوي:

وصلت عناصر من القوات البحرية والجوية المصرية، اليونان للمشاركة في فعاليات التدريب المصري اليوناني المشترك "ميدوزا 5"، والذي تجرى فعالياته لعدة أيام في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

يشارك بالتدريب حاملة مروحيات طراز ميسترال (سجم أنور السادات ) والفرقاطه طراز فريم (سجم تحيا مصر) والغواصة (41 ) وعدد من القطع البحرية اليونانية بالاضافة الي تشكيل من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من طراز اف 16.

ويتضمن التدريب، العديد من الأنشطة والفعاليات التي تشمل تخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة، وتنفيذ تشكيلات إبحار مشتركة نهارًا وليلًا، وتنفيذ عمليات الاعتراض البحري وحق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ إجراءات البحث والإنقاذ وتبادل البلاغات بين الوحدات والقطع البحرية، وتدريب أطقم الوحدات البحرية على تنفيذ التمارين المختلفة بالبحر.

ومن المقرر أن يشارك عناصر القوات الجوية لتنفيذ عدة مهام تدريبية بالتعاون مع سلاح الجو اليوناني تشمل أعمال التخطيط والقيادة والسيطرة وتنفيذ العمليات الهجومية والدفاعية المشتركة ، وفقا لارقي التكتيكات الجوية .

يأتي التدريب في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين ، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات المتنامية بمنطقة البحر المتوسط ​

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مصراوي Masrawy

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