وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 155 من معهد ضباط الصف للمتطوعين

كتب- مصطفى المنشاوي:

شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 155 من معهد ضباط الصف المتطوعين دفعةُ الشهيد رقيب مصطفى عبد الظاهر دياب.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض متحرك لتطوير المنظومة التعليمية والتأهيل العلمي والعسكري بالمعهد، وقدم الطلبة عرضا للمهارات البدنية والاشتباك وفنون القتال المتلاحم تضمن عددًا من تمارين الإعداد البدني التي تؤدى بشكل يومي داخل المعهد .

واستعرض الطلبة مهاراتهم في فنون الاشتباك والدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم وعبور الموانع المختلفة، ومهارات الكاراتية والكونغ فو أظهر مدى ما يتمتع به الطلبة من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف، فيما جسد الطلبة لوحة "حق الشهيد"؛ عرفانًا للدور والتضحيات التي قدمها شهداء الوطن للحفاظ على أمنه واستقراره .

وقدمت مجموعات من الطلبة وخريجو معهد ضباط الصف عرضا عسكريًا يتقدمهم حملة الأعلام ‏، وأعلن كبير معلمي المعهد النتيجة النهائية لامتحانات التخرج .

وأعلن رئيس هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة، قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، وقلد الفريق أول صدقي صبحي أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة؛ تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم خلال مدة دراستهم، وردد الخريجون يمين الولاء .

وفي نهاية الاحتفال نقل القائد العام تحية وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لخريجي الدفعة الجديدة وأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالمعهد .

وأكد الفريق أول صدقي صبحي على أن ضباط الصف والصناع العسكريين، أحد السواعد القوية التي تعتمد عليها القوات المسلحة لبناء قوات عصرية حديثة قادرة على الوفاء بواجباتها، وطالب القائد العام الخريجين الجدد بالحفاظ على المبادئ والقيم والتقاليد الراسخة للعسكرية المصرية ومواصلة العلم والاطلاع والمعرفة .

حضر مراسم الاحتفال وزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ومحافظا الإسماعيلية والشرقية وعدد من طلبة الجامعات المصرية وأسر الخريجين .

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