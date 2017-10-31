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بالفيديو والصور- ننشر تفاصيل "عملية الثأر لشهداء الواحات"

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مصراوي Masrawy

والصور- ننشر تفاصيل "عملية الثأر لشهداء الواحات"

04:29 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور - القوات المسلحة: القضاء على عدد من الإرهابيين المشاركين في هجوم بالواحات

الألبوم التالى

بالصور - القوات المسلحة: القضاء على عدد من الإرهابيين المشاركين في

كتب- مصطفى المنشاوي:

نشرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومجموعة صور توضح العملية التي نفذتها القوات الجوية المصرية، ضد الإرهابيين المشاركين في حادث الواحات الإرهابي.

وقالت القوات المسلحة، في بيان لها قبل قليل، إن القوات الجوية هاجمت منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، وأسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.

وأوضح البيان أن القوات الجوية بالتعاون مع عناصر الشرطة، تمشط المنطقة؛ للقضاء على العناصر الهاربة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة والشرطة للثأر لشهداء الواجب الوطني، وبناءً على معلومات مؤكدة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية عن أماكن اختباء العناصر الارهابية التي قامت باستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات، وبناءً على أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة".

وكانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت الجمعة قبل الماضية، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وأسفرت عن استشهاد 16شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا.

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