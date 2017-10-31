"المهنية للمعلمين": إنهاء إجراءات تثبيت 2700 معلم والكشوف أمام الوزير

كتبت- ياسمين محمد:

قال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سوف يجتمع مع مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين، اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يوقع الوزير على القرار الخاص بتثبيت أكثر من 2700 معلمًا على مستوى الجمهورية.

وانتهت الأكاديمية المهنية للمعلمين من جميع الإجراءات الخاصة بتثبيت المعلمين، ومن المقرر أن تبدأ في تسليم الأسماء للمديريات التعليمية عقب اعتمادها من الوزير.

وتشمل قرارات التثبيت، ملحق شهر أبريل، بالإضافة إلى قرار التثبيت لشهري 6 و7.

ولفت المصدر إلى أن الأكاديمية تبحث وضع معايير جديدة لتندريب المعلمين، بما يناسب النظام التعليمي الجديد، الذي تدشنه الوزارة في سبتمبر 2018.

وأضافت المصادر أنه سيتم وضع معايير جديدة لتدريب المعلمين عليها لتتناسب مع النظام التعليمي الجديد الذي أعلن وزير التربية والتعليم عن ملامحه ليتم البدء فيه في سبتمبر 2018.