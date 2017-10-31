الأمن يمشط المناطق الجبلية في صحراء الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الفيوم، عن أن أجهزة البحث الجنائي وفرع الأمن الوطني وقوات من مكافحة الإرهاب، أغلقت الطرق المؤدية للصحراء الغربية عبر مدقات الواحات في المنطقة الواقعة خلف الدير المنحوت، وصحراء وادب الحيتان في حدود محافظة الفيوم.

وقال مصدر أمني لـ"لمصراوي"، إن القوات تمشط المناطق الجبلية المتاخمة لصحراء الواحات وبني سويف والمنيا، تحت غطاء جوي للبحث عن العناصر الإرهابية التي ارتكبت حادث الواحات الأسبوع قبل الماضي الذي راح ضحيته 16 شهيدًا من الشرطة.