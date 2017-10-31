أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " في الفترة الاخيرة في السينما كان في موجة من الافلام البسيطة " -
جدل بـ«اقتصادية النواب» بسبب الفوائد في الفاتورة بـ«حماية المستهلك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تطوير محطتي مياه شرب بقريتين بواحة بلاط في الوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تطوير محطتي مياه شرب بقريتين بواحة بلاط في الوادي الجديد

04:23 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

تطوير محطتي مياه شرب بقريتين بواحة بلاط في الوادي الجديد

مركز بلاط

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تطوير محطتي مياه شرب في قريتين بالمركز بتكلفة إجمالية 3ملايين و400 ألف جنيه، من موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد رئيس مركز بلاط عادل عباس، في تصريحات صحفية، أنه جرى الانتهاء من تطوير المحطة الأولى بقرية ذخيرة، لافتًا إلى دخول الخدمة بها سيكون نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بتكلفة مليون و800 ألف جنيه.

وأضاف عادل، أن الهيئة ستبدأ تطوير المحطة الثانية بقرية "البشندي" بتكلفة مليون و600 ألف جنيه بداية من الأسبوع المقبل لتدخل الخدمة خلال 6 أشهر من الآن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأحد.. تسليم إخطارات التعيين للناجحين بمسابقة الـ 300 معلم بالوادي

    أخبار

  • إزالة منزل تسبب في إغلاق شارع لسنوات ببني سويف (صور)

    أخبار

  • تخصيص 500 متر لإنشاء محطة صرف صحي بسوهاج

    أخبار

  • "مياه القناة": حملة لتطهير الشبكات في السويس والإسماعيلية وبورسعيد

    أخبار

إعلان

a32c93f65e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب

شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب

الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه

الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات"

مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات"