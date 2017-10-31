تطوير محطتي مياه شرب بقريتين بواحة بلاط في الوادي الجديد
تطوير محطتي مياه شرب بقريتين بواحة بلاط في الوادي الجديد
04:23 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
مركز بلاط
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلنت الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تطوير محطتي مياه شرب في قريتين بالمركز بتكلفة إجمالية 3ملايين و400 ألف جنيه، من موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد رئيس مركز بلاط عادل عباس، في تصريحات صحفية، أنه جرى الانتهاء من تطوير المحطة الأولى بقرية ذخيرة، لافتًا إلى دخول الخدمة بها سيكون نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بتكلفة مليون و800 ألف جنيه.
وأضاف عادل، أن الهيئة ستبدأ تطوير المحطة الثانية بقرية "البشندي" بتكلفة مليون و600 ألف جنيه بداية من الأسبوع المقبل لتدخل الخدمة خلال 6 أشهر من الآن.
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