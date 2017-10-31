بالصور.. مطار شرم الشيخ يتزين لاستقبال المشاركين في مؤتمر شباب العالم

جنوب سيناء - داليا منير:

يتزين مطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال الوفود المشاركة بمنتدى شباب العالم، والمقرر انطلاقه من 4 وحتى 10 نوفمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ "مصراوي" اليوم الثلاثاء: "إن كل شبر في شرم الشيخ يستعد لاستقبال هذا الحدث العالمي، مشيرًا إلى وضع اللافتات بجميع شوارع المدينة وعلى وسائل انتقالها، وكذا مطار شرم الشيخ الذي تلون باﻷلوان الزاهية، والتي تحمل شعارات المؤتمر وتدل على حفاوة وحماس الشباب".

وبدأت الوفود الشبابية من مختلف المحافظات المصرية في الوصول إلى المدينة، استعدادًا للمشاركة في فعاليات المنتدى، حيث كان في استقبال الوفود، مندوبون عن اللجنة المنظمة لاصطحابهم إلى مقار الإقامة، وتسهيل عملية تسجيلهم بمقر المنتدى وحصولهم على التصاريح الخاصة بحضور جلساته.