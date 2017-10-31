"حنان" فنانة المنصورة: "قالولي رسمك وحش".. وطريق النجاح أوله فشل (صور)

الدقهلية - رامي القناوي:

قبل 10 أعوام، أنهت "حنان فكري" من مدينة المنصورة، دراستها الثانوية، وقبل إعلان النتيجة بأيام تقدمت إلى كلية الفنون الجميلة بالزمالك، لإجراء اختبارات القدرات، لتكون إحدى طالبات الكلية، فهي تعشق الرسم منذ الصغر، وأخيرًا قررت أن تخطوا أولى خطواتها نحو تحقيق حلمها، إلا أن الرياح دائمًا تأتي عكس ما تشتهي السفن.

حنان اتخذت من الرسم موهبة لها، رسبت في اختبارات الكلية، لكنها لم تتراجع أو تيأس بل واصلت الإصرار على مواصلة حلمها رغم التحاقها بكلية الآداب قسم اللغات الشرقية، وتخرجت فيها لتصبح إحدى نجمات الرسم، وتتحول إلى أيقونة داخل محافظة الدقهلية، يتحدث عنها الجميع، عقب شهرتها برسم اللوحات والجداريات لمحلات الملابس الشهيرة وأصحاب الماركات العالمية بمدينة المنصورة.

"اتقدمت لكلية الفنون الجميلة وقالولي متنفعيش.. ورسمك وحش" هكذا قالت حنان لـ"مصراوي"، التي أضافت أن دراستها في السابق ليس لها أي علاقة بموهبتها، بعد أن تخرجت وتقدمت لكلية الفنون الجميلة، ورفضوا التحاقها بها نظرًا لكونها ضعيفة الموهبة.

وأضافت حنان: "نظرًا لحصولي على مجموع وصل إلى 77% في ذلك الوقت، قررت الالتحاق بكلية الآداب قسم اللغات الشرقية، ورغم ذلك كان حبي للرسم هو المسيطر وأصبحت ضمن المشاركات في كافة الأنشطة الفنية التي تنظمها جامعة المنصورة، حتى تخرجت وذهبت لكلية الفنون الجميلة للالتحاق بها من الخارج".

وتابعت فكري، أن موهبتها، دفعتها لرسم لوحات فنية وعرضها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ما أدى إلى تفاعل الكثيرين، وبدأ البعض يتواصل معها، ويطلب تصميم لوحات خاصة بهم وبمحلاتهم.

وأشارت إلى أن أصحاب محلات الملابس الشهيرة بمدينة المنصورة، أعجبوا بما تقدمة من لوحات، طالبين منها الاستمرار في تصميم لوحات وجداريات من الرسم، بديلًا عن البانرات التقليدية التي كانت توضع في السابق ما أعطى شكلًا ونوعًا جديدًا من الفن المقدم داخل محلات الملابس الشهيرة.