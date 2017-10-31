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تنفيذ 4 مشروعات خدمية وتنموية لأهالي واحة بلاط في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 4 مشروعات خدمية وتنموية لأهالي واحة بلاط في الوادي الجديد

04:07 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

تنفيذ 4 مشروعات خدمية وتنموية لأهالي واحة بلاط في الوادي الجديد

مركز ومدينة بلاط

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ 4 مشروعات خدمية وتنموية لخدمة أبناء الواحة وقراها.

وأكد رئيس مركز بلاط بالمحافظة المهندس عادل عباس، أن المركز بدأ في المشروع الأول وهو رصف طريق عزبة الحاج نصر، بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه لينتهي خلال 9 أشهر من الآن، كما تضمن المشروع الثاني تنفيذ 8 حقول إرشادية لمحصول القمح لرفع إنتاجية الفدان، من خلال تدريب المزارعين بالمركز والقرى، على طرق رفع إنتاج الفدان من المحصول.

أضاف عباس، أنه جرى الانتهاء من إنشاء ملعب خماسي نجيل صناعي بمركز شباب أولاد عبد الله بمركز بلاط بتكلفة إجمالية 850 ألف جنيه، وجاري التجهيز لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة في موعد غايته 10 أيام من الآن.

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