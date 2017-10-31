مصدر أمني يكشف أول طلب للحايس بعد تحريره

كتب- محمد الصاوي وفتحي سليمان:

قال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، إن النقيب محمد الحايس طلب الاتصال بوالده الدكتور علاء الحايس، للاطمئنان على الحالة الصحية له، مشيرًا إلى أن قوات الأمن قامت بنقله إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس.

كانت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، قالت إن الأجهزة الأمنية نجحت في إعادة النقيب محمد الحايس معاون أول أكتوبر، الذي فقد جراء حادث الواحات الإرهابي، والذي أسفر عن استشهاد 16 شرطيًا.

كانت القوات المسلحة، أعلنت اليوم الثلاثاء في بيان رسمي، القضاء على عدد من العناصر الإرهابية التي قامت باستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات.

وقالت القوات المسلحة، إن القوات الجوية هاجمت منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، وأسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.

كان السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار تحلي جميع الأجهزة المعنية بأعلى درجات الاستعداد لمواجهة الجماعات الإرهابية وملاحقتها.

وكانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت الجمعة قبل الماضي، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وأسفرت عن استشهاد 16شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا-(حسب بيان الداخلية). وأجرى وزير الداخلية حركة نقل شملت عدد من القيادات الأمنية، تحريك اللواء محمود شعراوي رئيس جهاز الأمن الوطني من منصبه، واللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم المصري، رئيس جهاز الأمن الوطني بالجيزة، واللواء مجدي أبو الخير، مدير إدارة العمليات الخاصة بإدارة الأمن المركزي.