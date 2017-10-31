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مصدران أمنيان: عثرنا على النقيب الحايس مُصاباً بطلق ناري ونُقل للمستشفى

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مصراوي Masrawy

مصدران أمنيان: عثرنا على النقيب الحايس مُصاباً بطلق ناري ونُقل للمستشفى

03:55 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

مصدران أمنيان: عثرنا على النقيب الحايس مُصاباً بطلق ناري ونُقل للمستشفى

النقيب الحايس

كتب- محمد شعبان:

قال مصدران أمنيان إن القوات المسلحة نجحت في إعادة النقيب محمد الحايس، معاون مباحث قسم ثان أكتوبر، الذي فقد جراء حادث الواحات الإرهابي، والذي أسفر عن استشهاد 16 شرطيًا والدليل.

وأوضح المصدران في تصريحات لمصراوي، أن مأمورية من الأمن الوطني بالتنسيق مع القوات المسلحة مدعومة بغطاء جوي، داهمت إحدى المناطق الجبلية بمنطقة الواحات بالقرب من محافظة الفيوم، صباح اليوم.

وأشار المصدران إلى أن المأمورية نجحت في القضاء على عدد من العناصر الإرهابية المتورطة في الحادث، وتدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بالأسلحة.

وأكد المصدران أنه عثر على الضابط المفقود بحوزتهم، مشددين على أنه مصاب بطلق ناري بالجسم، وتم نقله إى المستشفى الشرطة للعلاج.

كانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت الجمعة قبل الماضي، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وأسفرت عن استشهاد 16شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا-(حسب بيان الداخلية).

وأجرى وزير الداخلية حركة نقل شملت عدد من القيادات الأمنية، تحريك اللواء محمود شعراوي رئيس جهاز الأمن الوطني من منصبه، واللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم المصري، رئيس جهاز الأمن الوطني بالجيزة، واللواء مجدي أبو الخير، مدير إدارة العمليات الخاصة بإدارة الأمن المركزي.

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مصراوي Masrawy

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