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الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

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مصراوي Masrawy

الإماراتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

03:52 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أرشيفية

أبوظبي – (أ ش أ):

أدى وزراء الحكومة الإماراتية الجديدة اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية في قصر المشرف بأبوظبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الوزراء الجدد أدوا اليمين أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد "بن راشد" أن الحكومة الجديدة تعكس رؤية القيادة في دولة الإمارات لتحقيق مزيد من التطور والازدهار في مختلف المجالات والاستعداد المبكر لتنفيذ رؤيتها المستقبلية وصولا لمئويتها، حيث قال - في كلمته للوزراء أثناء تأدية القسم - "أعلنا في الاجتماعات السنوية للحكومة عن توجهاتنا المستقبلة ومئوية الإمارات واليوم نبدأ التنفيذ والاستعداد لها في الحكومة الاتحادية"، مضيفا أن " التغييرات الوزارية وإضافة ملفات وطنية يزيد من مسؤوليتنا لتوفير مستقبل مستدام للأجيال القادمة".

وتابع : "التشكيل الحكومي الجديد مهم والأهم منه العمل والتطبيق على أرض الواقع.. لدينا مرونة في التغيير والتطوير متى استدعت الحاجة لخدمة وطننا".

وتوجه للوزراء قائلا "قضايا وملفات وطنية ينتظرها منا الشعب والأجيال القادمة للتعامل معها وإحراز تقدم فيها ولن ندخر جهدا في سبيل توفير كل مقومات الحياة الكريمة لهم"، مؤكدا أن رؤية المرحلة القادمة تعتمد على البحث والمعرفة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.. وقال "نريد لخدماتنا وقطاعاتنا وبنيتنا المستقبلية أن تكون النموذج الأول في العالم توظف التكنولوجيا وتعتمد على الابتكار والأبحاث والتقنيات المتقدمة".

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتطلعاته للمواطنين ومستقبل الأجيال القادمة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإنجازات في الدولة والاستعداد لمئوية الإمارات.

من جانبهم، أعرب الوزراء عن اعتزازهم بثقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخرهم بانضمامهم لفريق عمل حكومة الإمارات، متعهدين بمضاعفة الجهود والإخلاص في العمل لخدمة الوطن والمواطنين والوصول لتطلعات الحكومة والقيادة الرشيدة.

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