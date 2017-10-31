التعليم: مد فترة تسجيل بيانات "أبناؤنا في الخارج" حتى 9 نوفمبر
التعليم: مد فترة تسجيل بيانات "أبناؤنا في الخارج" حتى 9 نوفمبر
03:58 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
وزارة التربية والتعليم
كتبت- ياسمين محمد:
قررت وزارة التربية والتعليم، مد فترة التسجيل لجميع أولياء الأمور المصريين المقيمين بالخارج، الذين لم يتمكنوا من تسجيل بيانات أبنائهم بامتحانات "أبناؤنا في الخارج".
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء،أانه يمكن لولي الأمر الدخول على الموقع الرسمي للوزارة للتسجيل، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر المقبل.
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