أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - تعرف على عقوبة خاطفي الطفل " محمد أحمد " -
السفيرة عزيزة - فاطمة أحمد - توضح تفاصيل اللقاء الأول مع أخوها " محمد " بعد 14 سنة -
مصدران أمنيان: عثرنا على النقيب الحايس مُصاباً بطلق ناري ونُقل للمستشفى -
زحام في "التتش" قبل نهائي أفريقيا والأهلي يلغي المران -
الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية -
التعليم: مد فترة تسجيل بيانات "أبناؤنا في الخارج" حتى 9 نوفمبر -
"جوجل" يتوقع أمطارًا على القاهرة غدًا.. والأرصاد: "مفيش.. واحنا الأصدق" -
بالصور - القوات المسلحة: القضاء على عدد من الإرهابيين المشاركين في هجوم بالواحات -
إلغاء مران الأهلي بسبب اقتحام الجماهير ملعب «التتش» -
إصابات واختناقات بين جماهير الأهلي بعد اقتحامهم «التتش» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم: مد فترة تسجيل بيانات "أبناؤنا في الخارج" حتى 9 نوفمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم: مد فترة تسجيل بيانات "أبناؤنا في الخارج" حتى 9 نوفمبر

03:58 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قررت وزارة التربية والتعليم، مد فترة التسجيل لجميع أولياء الأمور المصريين المقيمين بالخارج، الذين لم يتمكنوا من تسجيل بيانات أبنائهم بامتحانات "أبناؤنا في الخارج".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء،أانه يمكن لولي الأمر الدخول على الموقع الرسمي للوزارة للتسجيل، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر المقبل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نائبة: وزير التعليم قال "محدش يسألني عن اللي بعمله"

    أخبار

  • رئيس هيئة جودة التعليم تتفقد المدارس المتقدمة للاعتماد

    أخبار

  • حجازي: لسنا راضين عن مستوى التعليم المصري وهذه معوقات تطورنا

    أخبار

  • التعليم تعلن موقفها من مطالب حذف الوحدة الأخيرة من المناهج

    أخبار

إعلان

b6ebe73f3d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصدران أمنيان: عثرنا على النقيب الحايس مُصاباً بطلق ناري ونُقل للمستشفى

مصدران أمنيان: عثرنا على النقيب الحايس مُصاباً بطلق ناري ونُقل للمستشفى

زحام في "التتش" قبل نهائي أفريقيا والأهلي يلغي المران

زحام في "التتش" قبل نهائي أفريقيا والأهلي يلغي المران

الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

التعليم: مد فترة تسجيل بيانات "أبناؤنا في الخارج" حتى 9 نوفمبر

التعليم: مد فترة تسجيل بيانات "أبناؤنا في الخارج" حتى 9 نوفمبر