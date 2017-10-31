"جوجل" يتوقع أمطارًا على القاهرة غدًا.. والأرصاد: "مفيش.. واحنا الأصدق"

كتبت - مادي غيث:

توقع محرك البحث "جوجل"، أن تشهد القاهرة غدا الأربعاء سقوطًا طفيفا للأمطار يقدر بنسبة 10%، فيما لم تعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية هذه المعلومة.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة هي الأصدق والأوقع في تنبؤاتها بالطقس، حيث تصل نسبة صدق توقعاتها إلى 98%، مشيرًا إلى أن لا يوجد سقوط أمطار غدًا على القاهرة والأمطار مقتصرة فقط على السواحل الشمالية الغربية.

ورد عبدالعال، في تصريحات لـ"مصراوي"، بأن الهيئة هي الأدق نظرًا لأنها تختص بالتنبؤ بالطقس المصري فقط وليس العالم، مما يجعلها دقيقة في توقعاتها.

وأضاف عبد العال، أن الهيئة أعلنت في البيان الخاص بطقس الخميس الماضي، أنه من المتوقع حدوث انخفاض في درجات الحرارة واعتدال في الطقس، وبالفعل كان هناك انخفاضًا في الحرارة ولكن غير ملحوظ لأنه كان انخفاضًا تدريجيا.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الهيئة أعلنت اليوم أن السواحل سوف تشهد سقوط للأمطار حتى يوم الجمعة المقبل.