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بالصور - القوات المسلحة: القضاء على عدد من الإرهابيين المشاركين في هجوم بالواحات

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مصراوي Masrawy

بالصور - القوات المسلحة: القضاء على عدد من الإرهابيين المشاركين في هجوم بالواحات

02:55 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

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كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلنت القوات المسلحة، القضاء على عدد من العناصر الإرهابية التي قامت بإستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات.

وقالت القوات المسلحة، في بيان لها منذ قليل، إن القوات الجوية هاجمت منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، وأسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن القوات الجوية بالتعاون مع عناصر الشرطة، تمشط المنطقة؛ للقضاء على العناصر الهاربة.

وقال البيان "إن ذلك يأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة والشرطة للثأر لشهداء الواجب الوطني، وبناءً على معلومات مؤكدة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية عن أماكن إختباء العناصر الارهابية التي قامت بإستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات، وبناءً على أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة".

وكانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت الجمعة قبل الماضي، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وأسفرت عن استشهاد 16شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا.

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