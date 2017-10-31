إلغاء مران الأهلي بسبب اقتحام الجماهير ملعب «التتش»

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قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، المدير الفني، إلغاء مران الفريق، اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام الجماهير لملعب التتش بالجزيرة.

وانسحب لاعبو الأهلي والجهاز الفني، من ملعب مختار التتش، بسبب التواجد الضخم لجماهير الأهلي في الملعب.

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وأُصيب عدد من جماهير الأهلي، أثناء تواجدهم لحضور مران الفريق الذي كان مقررا إقامته في الثالثة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، لمؤازرة فريقهم قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وتسبب تدافع الجماهير في العديد من الإصابات حيث تعرض أحد المشجعين يدعى بسام ربيع يبلغ من العمر (20 عامًا) لكسر في الساق، وتم نقله في سيارة الإسعاف لأحد المستشفيات القريبة، كما سقط أحد أفراد الأمن المكلفين بتأمين الملعب من المدرج، وتم نقله إلى أحد المستشفيات أيضًا.