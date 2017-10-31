إصابات واختناقات بين جماهير الأهلي بعد اقتحامهم «التتش» (صور)

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إُصيب عدد من جماهير الأهلي، بعد اقتحامهم مقر القلعة الحمراء، في الجزيرة، والدخول إلى ملعب التتش، لحضور مران الفريق الذي سينطلق بعد قليل، لمؤازرة فريقهم قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وتسبب تدافع الجماهير في العديد من الإصابات حيث تعرض أحد المشجعين يدعى بسام ربيع يبلغ من العمر (20 عامًا) لكسر في الساق، وتم نقله في سيارة الإسعاف لأحد المستشفيات القريبة، كما سقط أحد أفراد الأمن المكلفين بتأمين الملعب من المدرج، وتم نقله إلى أحد المستشفيات أيضًا.

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ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الوداد البيضاوي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد محمد الخامس، في إياب نهائي بطولة أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من (1/1) - وهي نتيجة لقاء الذهاب - من أجل حسم اللقب الإفريقي.