مقتل 12 شخصا في ضربة جوية بدرنة.. والجيش الليبي ينفي مسؤوليته

القاهرة – (مصراوي):

قتل 12 شخصا على الأقل مساء الاثنين في ضربة جوية لم يعرف مصدرها في درنة معقل داعش في شرق ليبيا، حسبما ذكر الثلاثاء مصدر طبي.

وقال مصدر في مستشفى الحريش ان معظم القتلى وبينهم نساء واطفال، ينتمون الى عائلة واحدة. وأشار الى سقوط خمسة جرحى بينهم ثلاثة في حالة حرجة.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن هذه الضربة الجوية.

من جانبه العميد أحمد المسماري الناطق العسكري باسم الجيش الليبي أي علاقة لسلاح الجو الليبي بالغارات التي استهدفت مدينة درنة أمس الاثنين.

وقال المسماري، في بيان مصور تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن "سلاح الجو الليبي لم يكن له طلعات في وقت الحادثة".

ووصف المسماري الحادث بـ "العمل الإرهابي"، متهما جماعات أبوسليم التي تسيطر علي المدينة بتنفيذ.

وقال إن الجيش الليبي بصدد فتح تحقيق في الواقعة.