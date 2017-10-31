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حبس "فراش" لاتهامه بالتعدي جنسيًا على تلميذ في مدرسة ابتدائية بالخصوص

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مصراوي Masrawy

حبس "فراش" لاتهامه بالتعدي جنسيًا على تلميذ في مدرسة ابتدائية بالخصوص

04:01 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

تعبيرية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عامل نظافة لاتهامه بالتحرش جنسيًا بتلميذ داخل دورة مياه مدرسة ابتدائي بالخصوص، وأمرت بحبس المتهم، وعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان واقعة الاعتداء.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان العقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، تلقى بلاغا من "إ. ع" موظف، بتحرش أحد الأشخاص جنسيًا بنجله "عمر" 8 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي بالمدرسة داخل دورة المياه، وجرى إخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن.

توصلت التحريات، إلى أن وراء الواقعة "ف. ص. س" عامل نظافة بالمدرسة، وألقي القبض عليه واعترف بالواقعة وأحيل للنيابة التي أمرت بحبسه.

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