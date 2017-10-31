مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة ينفذ التجربة "مصر - 4"

كتب- مصطفى المنشاوي:

ينفذ مركز البحث والانقاذ الرئيسي للقوات المسلحة التجربة "مصر - 4"، والتي تتضمن إنقاذ سفينة مدنية من الغرق، وعلى متنها مجموعة من الصيادين قبالة شواطئ محافظة مطروح، وذلك وفقًا لكافة إجراءات نظام الاستغاثة والسلامة البحري العالمي.

وتهدف التجربة "مصر - 4" إلى الوقوف على مستوى الجاهزية والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مخاطر تعرض أحد سفن الصيد للغرق في ظل ظروف مناخية سيئة، والتدخل السريع لانتشال الضحايا وانقاذ المصابين وتقديم الدعم الطبي والإداري لهم، حيث يشارك في تنفيذ التجربة عناصر من القوات البحرية والجوية والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، ووزارات الصحة والكهرباء والاتصالات والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية وهيئة السلامة البحرية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح وجمعية الهلال الأحمر المصري.

ويعود إنشاء مركز البحث والإنقاذ إلى عام 1952، ويتبع المركز الرئيسي للقوات المسلحة بألماظة ستة مراكز فرعية موزعة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة بمناطق مرسى مطروح وبرج العرب والعريش والغردقة والأقصر وبرنيس، فيما يجري حالياً إنشاء مركز فرعي بمنطقة شرق العوينات، وذلك لتغطية وتقديم جميع الخدمات بكافة أنحاء الجمهورية.

ويعمل مركز البحث والإنقاذ على مدار الـ 24 ساعة يومياً، حيث تقوم أطقم البحث والإنقاذ المدربة على تلقى كافة البلاغات وإشارات الاستغاثة وتحليلها والتعامل معها فور تأكيدها، ويتم العمل بالمركز وفقًا للمعايير العالمية في تطبيق القوانين والمراجع الدولية المنظمة لعمليات البحث والإنقاذ على مستوى العالم.

وتأتي التجربة "مصر- 4" امتدادًا لسلسلة من التجارب العملية للتدريب على السيناريوهات المختلفة في إطار الخطة القومية للبحث والإنقاذ منها ( مصر1 - مصر2 - مصر 3)، حيث يقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسي بالتدخل الفوري حال تلقي بلاغات تتعلق بتعرض أي إنسان للخطر دون تمييز للجنسية والوصول إلى المناطق المنعزلة برًا وبحرًا، والتي يصعب الوصول إليها، بينما تقع مسؤلية الأماكن المؤهولة بالسكان تحت اختصاص جهات أخرى بالدولة.​