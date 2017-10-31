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"الاستعلامات": "رويترز" و"BBC" تعتمد بيان الداخلية في حادث الواحات

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مصراوي Masrawy

"الاستعلامات": "رويترز" و"BBC" تعتمد بيان الداخلية في حادث الواحات

03:49 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الهيئة العامة للاستعلامات

كتب – محمود رمزى:

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، اعتماد وكالة رويترز وشبكة BBC، عدد الشهداء المعلن رسميًا من وزارة الداخلية المصرية في حادث الواحات، دون أي تقديرات أخرى في تغطياتهما للشئون المصرية المتصلة بجريمة الواحات؛ بعد أن تأكدت من صحته.

ونشرت BBC يوم 27 أكتوبر خبرًا بعنوان: ("مقتل 13 مسلحا" في اشتباكات مع قوات الأمن المصرية بطريق الواحات)، ووكالة رويترز يوم 28 أكتوبر نشرت خبرًا بعنوان: ( تعلن عن تعديلات على المستويات الأمنية).

وقالت "الهيئة"، فى بيان أصدرته، اليوم، :"استقبل رئيس الهيئة بمكتبه أول أمس باتريك ماركي مدير مكتب وكالة رويترز بمصر، وأكرم شعبان مدير مكتب شبكة BBC بمصر، وجرى حوار صريح وبناء مع كل منهما، وتم التأكيد على حرص الهيئة والمؤسستين الإعلاميتين العالميتين على الالتزام بالاعتبارات والقواعد المهنية المستقرة دوليًا في العمل الصحفي والإعلامي".

وأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة في اللقاءين على الحرص المستمر على إتاحة أوسع مساحة من الحرية وتوفير المعلومات في وقتها المناسب لكافة الصحف ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية في مصر لتمكينها من ممارسة عملها وفق الاعتبارات والقواعد المهنية المستقرة المشار إليها.

واعتبر "رشوان"، أن اعتماد كل من وكالة رويترز وشبكة BBC للعدد المصري الرسمي لشهداء جريمة الواحات الإرهابية في أخبارهما اللاحقة بعد انتهاء التغطية العاجلة لها والتي تضمنت أرقامًا غير دقيقة، بمثابة تصحيح لها ورجوع منطقي إلى المصادر الرسمية المصرية بشأنها.

كانت، الهيئة العامة للاستعلامات، السبت 21 أكتوبر، أصدرت بيانًا حمل احتجاجًا شديد اللهجة على تغطية كل من وكالة رويترز وشبكة BBC لجريمة الواحات البحرية الإرهابية التي وقعت مساء الجمعة 20 أكتوبر، وتوجيه رئيس الهيئة ضياء رشوان خطابين للمؤسستين تم تسليمهما لمديري مكتبيهما بالقاهرة يوم 24 أكتوبر.

وطالب "رشوان" في الخطاب بتصحيح أعداد شهداء تلك الجريمة الإرهابية غير الدقيقة والمبالغ فيها والتي وردت في تغطيتهما لها وأخبارهما العاجلة عنها، وفقاً لما ورد في البيان الرسمي لوزارة الداخلية المصرية والذي حددهم بستة عشر شهيداً أورد أسماءهم جميعًا، بالإضافة لضابط مفقود واحد، أصدرت الهيئة بيانًا جديدصا، اليوم الثلاثاء.

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