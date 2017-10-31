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القوات المسلحة: القضاء على إرهابيين شاركوا في حادث الواحات

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القوات المسلحة: القضاء على إرهابيين شاركوا في حادث الواحات القوات المسلحة: القضاء على إرهابيين شاركوا في حادث الواحات

التحرير

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أعلنت القوات المسلحة عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية المشاركة في استهداف عناصر الشرطة على طريق الواحات.

وأضافت القوات المسلحة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة والشرطة للثأر لشهداء الواجب الوطني، وبناءً على معلومات مؤكدة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية عن أماكن اختباء العناصر الإرهابية، التي استهدفت قوات الشرطة على طريق الواحات، وبناءً على أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، هاجمت القوات الجوية منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم.

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وأسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر الارهابية، فيما تمشط القوات الجوية بالتعاون مع عناصر الشرطة، المنطقة للقضاء على العناصر الهاربة.

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التحرير

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