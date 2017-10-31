سامح شكري يلتقي رئيس الوزراء اليوناني

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، في إطار زيارته الحالية للعاصمة اليونانية أثينا، للمشاركة في مؤتمر التعددية الثقافية والدينية والتعايش السلمي بالشرق الأوسط.

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن رئيس الوزراء اليوناني استهل اللقاء بتقديم واجب العزاء في شهداء الهجوم الإرهابي الأخير في الواحات، معربا عن تضامن بلاده الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وتفهم الجانب اليوناني لما تمر به مصر من مرحلة دقيقة وما تواجهه من تحديات.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية على ما توليه مصر من اهتمام كبير بتطوير العلاقات الثنائية مع اليونان، إذ تطرق لمشروعات التعاون الثنائية القائمة، وآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، خاصة في ضوء التحضير للقمة الخامسة بين الدول الثلاث في نهاية نوفمبر المقبل.

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وأكد شكري على حرص مصر الكبير على دخول المشروعات التي تقع تحت مظلة هذه الآلية حيز التنفيذ، كمشروعات مزارع الزيتون النموذجية، وتحقيق العائد المنشود منها الذي يصب في مصلحة الدول الثلاث.

وذكر أبو زيد، أن وزير الخارجية حرص على إطلاع رئيس الوزراء اليوناني على مستجدات الأوضاع في المنطقة، مستعرضا تقييم مصر لتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والعراق، بالإضافة إلى الجهود التي قادتها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأشاد رئيس الوزراء اليوناني بالوساطة المصرية في المصالحة الفلسطينية، مثنيا على مواقف مصر المتوازنة تجاه قضايا وأزمات المنطقة، مشددا على أن اليونان حريصة على تعزيز آليات التعاون والتنسيق مع مصر في كافة المجالات، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة شرق المتوسط.