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البورصة تربح 5.1 مليار جنيه فى ختام التعاملات بمشتريات العرب والأجانب

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البورصة تربح 5.1 مليار جنيه فى ختام التعاملات بمشتريات العرب والأجانب البورصة تربح 5.1 مليار جنيه فى ختام التعاملات بمشتريات العرب والأجانب

التحرير

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أغلقت مؤشرات البورصة خلال ختام تعاملات جلسات اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعًا بعمليات شراء المستثمرين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقى لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.1 مليار جنيه، ليصل الى 784.9 مليار جنيه، فى مقابل 779.8 مليار جنيه خلال تعاملات امس الإثنين.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى ايجى اكس30 نحو0.98%، ليسجل14386.22 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجى اكس70 بنسبة نحو0.13% ليسجل نحو783.80 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة الاوسع نطاقا ايجى اكس100 بنسبة نحو0.62% ليسجل نحو1767.23 نقطة.

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واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافى بيع 1.1 مليار جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بصافى شراء 180.8 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء ايضا بصافى شراء 162.4 مليون جنيه، فى حين اتجهت تعاملات المؤسسات والأفراد للبيع.

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التحرير

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