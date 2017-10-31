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"الصحة" تنظم ندوة للداعيات في مسجد النور للتوعية بالقضية السكانية غدًا

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مصراوي Masrawy

"الصحة" تنظم ندوة للداعيات في مسجد النور للتوعية بالقضية السكانية غدًا

03:32 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

وزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

تنظم وزارة الصحة والسكان، ممثلةً في المجلس القومي للسكان وبالتعاون مع وزارة الأوقاف، غدًا الأربعاء، ندوة تثقيفية للواعظات والداعيات حول قضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية بمسجد النور بالعباسية.

وقال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، إن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفاعليات التي ينظمها المجلس بهدف رفع الوعي السكاني لدى مختلف فئات المجتمع خاصة الداعيات والواعظات للحد من الزيادة السكانية ضمن أهداف الإستراتيجية السكانية المنضبطة 2030، مشيرًا إلى أنه سيتم تناول قضايا السكان والتنمية والصحة الإنجابية ومخاطر الزواج المبكر وختان الإناث من خلال المحاضرات والمناقشات بين الحضور.

وأشاد "توفيق"، في بيان اليوم الثلاثاء، بالتعاون بين وزارتي الصحة والأوقاف في مجال التوعية بقضايا السكان، لافتًا إلى عقد عدة ندوات للواعظات والداعيات في محافظتي سوهاج وبني سويف خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، مؤكدًا أهمية تدريب الأئمة والدعاه للتوعية الشاملة لتصحيح المفاهيم فيما يتعلق بالصحة الإنجابية سواء المفاهيم الشرعية أو العلمية.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة خبراء ومتخصصون في مجالات السكان والصحة الإنجابية وقضايا الأسرة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارتي الصحة والأوقاف والمجلس القومي للمرأة.

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