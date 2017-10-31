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براءة "مشاغب" والسجن 15سنة لـ 15 آخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

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مصراوي Masrawy

براءة "مشاغب" والسجن 15سنة لـ 15 آخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

03:25 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - محمود السعيد:

قضت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء، ببراءة السيد علي فهيم "مشاغب"، و3 آخرين من اتهامهم باقتحام مبنى الأمن الوطني عام 2013، حسب المحامي أسامة الجوهري.

وقال الجوهري، إن المحكمة قضت بمعاقبة 3 آخرين حضوريًا بالسجن 10 سنوات، والسجن غيابيًا 15 سنة لـ 15متهمًا، والسجن 16 سنة لمتهم واحد.

والمتهمون في القضية هم: سيد علي فهيم "مشاغب"، والدكتور حسام أبو البخاري، ومحمد عبد المقصود، وأحمد سمير، وحازم العيني، وأحمد سمير (جودزيلا)، وصهيب شريف، وحامد مشعل، ومحمد عبد الناصر، ومحمد عبد الله يوسف، وحسام رجب، وهشام كمال، ومحمد علي أحمد، ومحمد أحمد سعادة، وسيد محمود جاب الله، ومصطفى مصطفى فتحي، وهشام مصطفى أحمد، ومحمود محمد فتحي، وإسلام علاء الدين عمر، وعبد الباسط حسين عبد السلام، والفتاة لولي فتحي عبد الجليل".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا مع آخرين، وتوجهوا في أوائل مايو 2013 لمقر الأمني الوطني، بناءً على دعوة المتهم حسام أبو البخاري، ورفعوا لافتات مدون عليها "كلنا أسامة بن لادن" وتعدوا على قوات الشرطة المسئولة عن التأمين. ونسبت النيابة لهم اتهامات بالتجمهر والشروع في القتل، والتعدي على منشآت الدولة "مبنى جهاز أمن الدولة".

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مصراوي Masrawy

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