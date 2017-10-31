تعرضت لموقف محرج في المطار وهذا رأيها في «صلاح».. 8 تصريحات لمي عز الدين

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رغم أنها درست علم الاجتماع بكلية الآداب، فإن الفنانة "مي عز الدين" أصرت على دخول المجال الفني، وحققت نجاحا كبيرا بعد مشاركتها في عدة أفلام وأول ظهور لها كان بطولة فيلم "رحلة حب" مع المطرب "محمد فؤاد"، إضافة إلى عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية.

كشفت مي عن الكثير من أسرار حياتها الفنية والشخصية، خلال لقائها بالفنانة غادة عادل، ببرنامج "تع اشرب شاي"، المذاع على قناة "dmc" أمس الإثنين، وإليكم أبرز تصريحاتها...

1- أسوأ ما في الشهرة

قالت الفنانة مي عز الدين، إن الجمهور أفضل شيء في مهنة التمثيل: "أنا مابحبش شغل التمثيل، بحب اللحظة اللي بمثل فيها بس، لكن قلة الخصوصية بتضايقني ومش مناسبة لشخصيتي، الممثل ملك الناس حتى لو سمع كلمة وحشة لازم يسكت وميعترضش".

وتابعت: "الرسايل اللي بتجيلي على الأنبوكس في فيسبوك، إنتي مبترديش ليه فاكرة نفسك مين، لازم تردي على جمهورك، الممثل هيرد على مين ولا مين دول مش 10 ولا 100".

2- كل حاجة محسوبة على الفنان

أوضحت الفنانة مي أنها تتمنى أن تمارس حياتها بشكل طبيعي: "نفسي أخرج وأتغدى في أي مكان وأشتري حاجات بمزاجي من غير ما حد يضايقني، بحس إني رايحة أمسح المول لأني بكون من غير ميكب والناس بتصمم تتصور معايا".

3- أكتر إشاعة ضايقتني

استنكرت الفنانة مي عز الدين تداول الكثير من الشائعات عنها: "بقى عندي تبلد ومش فارق معايا أي حاجة، من كتر ما بسمع إشاعات كتير عني، أكتر حاجة ضايقتني أن كل شوية بحب فلان وبتجوز فلان".

وأضافت: "المهنة دي فيها ناس كتير اتقال عليها كلام يوجع، اللي يقولك فلان توفى وهو قاعد في بيتهم حتى، بس الحمد لله لما أبقى 15 سنة بمثل والإشاعة الوحيدة اللي طلعت عني هي حب وجواز بس".

4- الجلوس في المنزل

أكدت مي أنها تحب الجلوس في المنزل: "ممكن أقعد في البيت شهر مانزلش مابزهقش من البيت، أنا بالنسبالي شغلانة التمثيل هي إني أروح الفيلم أو المسلسل أعمل شغلي وأروح".

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5- موقف محرج تعرضت له في مطار لبنان

روت مي أحد المواقف المحرجة التي تعرضت لها، قائلة: "تعرضت للموقف ده مرتين مرة في مطار لبنان ومرة في لندن، كنت معدية من مكتب الجوازات، والظابط مصمم إني أنا سني صغير جدا ومش عاوز يخليني أعدي وفضل مصمم على رأيه ومش مقتنع بسني".

6- محمد صلاح أشهر من كوبري أكتوبر

قالت مي عز الدين إن محمد صلاح أصبح أشهر شخص في مصر الآن: "محمد صلاح دلوقتي أشهر من كوبري أكتوبر، لأنه مشرفنا ومفرحنا".

وتابعت: "أحسن حاجة في الشهرة إن محدش بقى يوقفني في الطابور وبخلص أي حاجة بعملها بسرعة، وبستغل شهرتي لو محتاجة أساعد أي شخص".

7- اعتذارها لوالدتها

أكدت مي أنها لا تحب تقديم الاعتذار بشكل مستمر: "بس محتاجة أعتذر لأمي مش لأني مزعلاها بس لأني تعبتها وبعاند معاها كتير، وبقيت عصبية وطريقتي مش لطيفة معاها".

8- بقرف من الشاي.. وبحب الإسبريسو

كشفت الفنانة مي عزالدين، أنها لا تحب شرب الشاي نهائيا: "أنا عكس المصريين كلهم بيحبوا الشاي وبيعتبروه مشروب أساسي، بس أنا بقرف منه، بشرب الصبح إسبريسو".