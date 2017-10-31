"سلك مواعين" وكبدة فاسدة في اليوم الثاني من حملة للرقابة الإدارية بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

واصلت هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، اليوم الثلاثاء، حملتها المفاجئة لليوم الثاني على التوالي، على عدد من المنشآت الحكومية للوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين، والتعرف على المشكلات التي تواجههم.

وشارك في الحملة، عضو الرقابة الإدارية، ومسؤولين من مديريات الصحة والتربية والتعليم والزراعة بالغربية، وموظفين من مجالس المدن والمراكز، ومرت الحملة على مركز طب الأسرة بقرية صفط تراب، وعثرت على ملابس وأسلاك غسيل الأواني داخل الدواليب، وراجعت اللجنة دفاتر الحضور والإنصراف، وأحالت طبيبًا وموظفًا للتحقيق بسبب الإهمال.

وبالمرور على مدرسة صفط تراب الثانوية، تبين غياب طلاب الصف الثالث الثانوي، وأحالت المدرسين للتحقيق، وبالمرور أيضًا على محطة مياه الشرب عثرت اللجنة على دفاتر وملفات خاصة بهيئة البريد ملقاه أسفل سلالم المحطة.

وبالتفتيش على السلع الغذائية من قبل متفشين الطب البيطري، داخل سوبر ماركت تابع لأحد المواطنين، عُثر بداخله على 5 كيلو جرام من الكبدة منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبالمرور على مجزر القرية، رصدت اللجنة مشاكل في أعمال النظافة وعملية الصرف به.